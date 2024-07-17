Песков объяснил приезд Путина на открытие трассы М-11 на Lada Aura

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин приехал на открытие участка трассы М-11 «Нева» на автомобиле черного цвета Lada Aura.

Во время пресс-колла представитель Кремля отметил, что такой выбор российского лидера обусловлен отечественным производством автомобилей Lada. Слова Пескова приводит «Коммерсант».

«Потому что это российская машина — раз, потом, все-таки у нас вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд, очень важный. И главный из таких индустриальных центров Тольятти — это АвтоВАЗ, поэтому новая модель была выбрана», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Официальное открытие участка трассы М-11 состоялось 16 июля. Владимир Путин проехался по нему за рулем Lada Aura черного цвета. Журналистам президент отметил хорошие качества этого автомобиля. Модель Aura является представителем премиум класса, созданной на базе Lada Vesta. Стоимость Aura начинается от двух миллионов рублей.

Трасса М-11 «Нева» является Северным обходом Твери. По ней можно значительно сократить время движения и обойти Тольятти в Самарской области между Москвой и Санкт-Петербургом.

Дорога является трассой федерального. На большинстве участков за проезд взимается плата. Общая протяженность автомобильной дороги составляет 669 километров. Это одна из первых крупных платных автодорог России. Начиная от Москвы, трасса проходит по Московской области, Тверской области, Новгородской области и Ленинградской области до Санкт-Петербурга, и идет в обход крупных населенных пунктов.

Ранее Песков заявил, что Россия и Путин являются неотъемлемой частью предвыборных кампаний США.