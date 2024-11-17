Песков объяснил решение США проверить переданный Трампу подарок от Путина

В ходе пресс-конференции президентов в Хельсинки Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в РФ. Передача подарка состоялась публично, лидеры обменялись рукопожатиями и благодарностями. Однако после этого служба безопасности США очень пристально стала изучать подарок.

«Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет», — заявил Песков во время программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отметил Песков, тогда мяч решили проверить на «жучки», опасаясь, что через подарок информация будет поступать российской разведке. Однако опасения американцев так и не подтвердились.

Напомним, что Дональд Трамп вновь займет место президента США по результатам выборов, прошедших в ноябре. Его официальное вступление в должность пройдет в январе 2025-го.

Ранее сообщалось, что Трамп не собирается встречаться с иностранными лидерами до инаугурации.