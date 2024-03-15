Песков объяснил воинственные заявления Макрона вовлеченностью Франции в украинский конфликт

Франция уже втянута в те боевые действия, которые идут на востоке Украины. Заявления ее президента втягивают страну в конфликт все больше и больше. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина. Его слова привел ТАСС .

По его мнению, уже давно стало понятно, что Франция считает себя противником России, поскольку она постепенно втянулась в украинский конфликт. И этим объясняются все те публичные высказывания, которые в последнее время сделал Эммануэль Макрон.

«Что Россия противник - да, для Франции это очевидно, потому что Франция - она уже втянута в войну на Украине», - указал он.

Песков добавил, что пока Франция косвенно участвует в боевых действиях. Но, по реакции Макрона, становится ясно, что Париж не против повысить уровень вовлеченности в эту войну.

Ранее Песков назвал обычными рассуждалками все версии западной прессы насчет применения ядерных вооружений на украинской территории. Они являются самой обычной выдумкой.