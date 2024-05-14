Песков объяснил задержания граждан США в России нарушением законодательства

По словам представителя Кремля, все эти прецедентны связаны с нарушением российского законодательства со стороны американцев.

«Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай — это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Он также подчеркнул, что Кремль не занимается вопросами, связанными с местонахождением преступников.

2 мая стало известно о задержании американского военнослужащего Гордона Блэка во Владивостоке. СМИ сообщали, что гражданин США обворовал местную жительницу. Как позже стало известно из американской прессы, мужчина находился в Южной Корее и оказался на территории РФ без уведомления командования. То есть Блэк самовольно покинул часть.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, задержание Блэка не связано со шпионажем или политикой. В ведомстве отметили, что американец проходит по делу о бытовом криминале.

7 мая в Москве арестовали гражданина США Рассела Уильяма Никума за мелкое хулиганство. В России мужчина подрабатывал репетитором английского языка. Задержан Никум был после того, как влез в окно детской библиотеки, а позже заснул на улице голым.

14 мая также стало известно о задержании американского гражданина. Анжело Джозеф Таларико Четвертый был доставлен в отдел полиции в Москве за то, что нецензурно выражался в адрес сотрудников полиции на английском языке.

Ранее мы сообщали, что Конгресс США запросил у главы Пентагона данные о последствиях ядерного взрыва в космосе.