Конгресс США запросил у главы Пентагона данные о последствиях ядерного взрыва в космосе

Палата представителей Соединенных Штатов запросила данные у министра обороны Ллойда Остина о возможных последствиях ядерного взрыва, который будет произведен в космосе. Это сделано из-за обеспокоенности потенциальной угрозой со стороны России. Об этом сообщили РИА Новости .

Составление доклада о том, какие последствия вызовет гипотетический ядерный взрыв на орбите, даже включили в проект оборонного бюджета. Доклад должен быть составлен и передан в Конгресс не позднее конца февраля следующего года.

«Министру обороны в координации с администратором по ядерной безопасности нужно предоставить доклад о последствиях детонации ядерного оружия в космосе», - сказано в проекте оборонного бюджета на 2025 год.

Комитет по вооруженным сервисам, состоящий из членов палаты представителей, очень обеспокоен разработкой Россией ядерного оружия, которое может размещаться на орбите и применяться для атаки спутников. По этой причине комитет потребовал от минобороны оценки ситуации.

Ранее Конгресс США признал, что восполнение запасов вооружений и боеприпасов в стране сталкивается с большими трудностями. Ряд компаний отказываются сотрудничать с Пентагоном и заключать с ним контракты на несколько лет по твердым фиксированным ценам.