Секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что Европе нужно сменить политический курс и сотрудничать с Россией.

По словам представителя Кремля, Европе выгодно дружить с Россией и она должна быть заинтересована в том, чтобы «снести все стены» между ЕС и РФ. Однако европейские лидеры слишком увлеклись вооружением Украины.

Как считает Песков, рано или поздно в Европе появятся влиятельные политики, которые захотят наладить контакт с Россией. Однако сейчас в ЕС рассматривают размещение контингента войск НАТО, что лишь добавляет причин для усложнения отношений. Пресс-секретарь президента заключил, что милитаризацией Европа усугубит конфликт на Украине.

Напомним, 20 марта президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нужно «милитаризовать Украину до зубов» якобы для сдерживания России.

Ранее стало известно, что Фицо выразил готовность заблокировать саммит ЕС по Украине.