Песков пообещал, что Калининград навсегда останется российским

Расширение НАТО является поводом для того, чтобы предпринять дополнительные меры безопасности. Несмотря на все вызовы, Калининград принадлежит РФ и таким останется и в дальнейшем. Так считает пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его точку зрения привел ТАСС .

Песков сделал заявление в ответ на предложение Линаса Линкявичюса, литовского посла в Швеции, нейтрализовать Калининград. Он указал, что этот город российским, и таким и останется в дальнейшем.

«Калининград - это российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда», - сообщил он.

Любые угрозы, которые поступают со стороны Запада, в том числе и недружелюбная риторика – это исключительно повод предпринять дополнительные усилия по обеспечению безопасности. Калининград и область вокруг него должны быть надежно защищены от врага.

Ранее Песков прокомментировал видео с горящим американским танком Abrams. Он заявил, что Кремль изначально предупреждал, что подобная техника будет уничтожаться точно так же, как и другие западные образцы. Профессионализм российских бойцов позволяет им качественно выполнять свою работу.