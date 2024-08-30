Песков опроверг информацию о том, что Путин встречался с Дуровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым.

Представитель Кремля заверил, что никаких контактов у Путина и Дурова не было. Его слова привело РИА Новости.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было», — сказал Песков.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что в 2014 году Дуров часто приезжал в Россию. Его визиты, объяснили источники, совпали с тем, что с мессенджера сняли блокировку. Отмечалось, что именно после встречи Дурова с Путиным Роскомнадзор решил перестать преследовать Telegram.

Песков также отверг наличие каких-либо договоренностей с Дуровым и Кремлем.

Дуров, который также является гражданином Франции и ОАЭ, был арестован в парижском аэропорту. Его обвинили в отказе от сотрудничества с французскими властями. 28 августа Дуров покинул зал суда при ряде обязанностей, выдвинутых ему со стороны следствия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получение гражданства страны Дуровым является оправданным.