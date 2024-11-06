Песков назвал «уткой» информацию о попытках РФ повлиять на выборы в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о вмешательстве России в выборы президента США, назвав их недостоверными, сообщил РБК.

«Мы видели сообщения. Но мы это можем только назвать «утками». Потому что это не первый раз, это уже целая тенденция, и абсолютно пустышки публикуют», — сказал Песков.

Он добавил, что не знает никого, кто воспринимает эти материалы всерьез. По его словам, такой формат публикаций полностью себя дискредитирует. Никто не доверяет подобной информации.

Ранее представители власти США подтвердили, что не зарегистрировано никаких «зловредных действий», которые могли бы угрожать целостности избирательной системы.