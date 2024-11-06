В США заявили об отсутствии нарушений на выборах

Как сообщило AP, представители власти США подтверждают, что на текущий момент не зарегистрировано никаких «зловредных действий», которые могли бы угрожать целостности избирательной системы. Это заявление сделал глава Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры при Министерстве национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли.

Таким образом, официальные лица заверили, что отсутствуют признаки вмешательства или атак, способных навредить процессу выборов.

Ранее госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер разглядел некий российский след в лжеминированиях участков на проходящих в эти минуты президентских выборах в США.

В ответ посольство РФ в США заявило, что все обвинения России в том, что она вмешивалась в выборы президента в Соединенных Штатах, — клевета и «пустышка».