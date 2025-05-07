Песков опроверг слухи о прекращении майского перемирия

Он заявил, что нет никаких указаний или распоряжений, которые бы предполагали отказ от договоренностей по прекращению огня. Так представитель Кремля высказался об инициативе президента РФ Владимира Путина прекратить огонь к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

«В данном случае нечего комментировать, позиция наша по перемирию хорошо известна, все указания даны, никаких новых элементов здесь нет», — сказал Песков журналистам.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что ВС РФ сделают все, чтобы празднование Дня Победы 9 мая прошло спокойно, несмотря на попытки киевского режима испортить его.

В ночь на среду, 7 мая, ВСУ устроили массированную атаку беспилотниками на различные регионы России, в том числе на Москву и Подмосковье. По информации мэра российского столицы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили девять БПЛА, летевших на город.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил условия перемирия ко Дню Победы.