Песков опроверг сообщение Le Point о визите Трампа в Москву на 9 Мая

В разговоре с корреспондентом РБК Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил, что информация о возможном приезде президента США Дональда Трампа в Москву 9 мая для участия в торжествах, посвящённых Дню Победы, не соответствует действительности.

В пятницу, 21 февраля, французское издание Le Point сообщило со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая.

На вопрос, была ли достигнута подобная договорённость, Песков ответил отрицательно.

«Договоренностей о возможном визите Трампа в Москву на 9 мая нет», — подчеркнул Песков.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал детали перед встречей Путина и Трампа конфиденциальными.