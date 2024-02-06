Песков опроверг сообщения о полном запрете VPN-сервисов в России

5 февраля глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что с 1 марта 2024 года в России заблокируют крупные VPN-сервисы. Сенатор назвала их «порталом в ад». По ее словам, бесплатные VPN угрожают информационной безопасности граждан, поскольку они собирают их данные.

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», — сказал Песков.

Накануне Роскомнадзор также напомнил о том, что с 1 марта в России будет введена норма, которая ограничивает доступ к материалам, популяризирующим VPN-сервисы.

В РФ с февраля 2020 года действует запрет на работу средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. Сервисы VPN относятся к таким средствам в случае, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам.

VPN расшифровывается как виртуальная частная сеть. Данная технология позволяет установить безопасное подключение к интернету, шифруя пользовательские данные просмотра веб-страниц и скрывая IP-адрес.

Ранее Песков также прокомментировал проблемы с банковскими переводами между Россией и Турцией, назвав их проявлением агрессии со стороны США.