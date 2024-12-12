Песков: Орбан в ходе разговора с Путиным предложил обмен пленными и прекращение огня

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал президенту России Владимиру Путину предложение по обмену военнопленными между Россией и Украиной и по рождественскому перемирию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Во вчерашнем телефонном разговоре Орбан предложил Путину организовать обмен пленными с Украиной и ввести рождественское перемирие. В свою очередь, Украина отказалась от предложения провести обмен пленными.

Песков отметил, что Россия никогда не исключала возможность переговоров о положении на Украине и неоднократно выражала готовность вернуться к обсуждению на основе стамбульских соглашений 2022 года.

Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что Украина пока не готова к тому, чтобы инициировать мирные переговоры с Россией.