Песков: Орбан в ходе разговора с Путиным предложил обмен пленными и прекращение огня
Орбан предложил Путину рождественское перемирие с Киевом: Украина отказалась
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал президенту России Владимиру Путину предложение по обмену военнопленными между Россией и Украиной и по рождественскому перемирию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Во вчерашнем телефонном разговоре Орбан предложил Путину организовать обмен пленными с Украиной и ввести рождественское перемирие. В свою очередь, Украина отказалась от предложения провести обмен пленными.
Песков отметил, что Россия никогда не исключала возможность переговоров о положении на Украине и неоднократно выражала готовность вернуться к обсуждению на основе стамбульских соглашений 2022 года.
Ранее глава офиса президента страны Андрей Ермак заявил, что Украина пока не готова к тому, чтобы инициировать мирные переговоры с Россией.