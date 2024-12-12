Глава офиса Зеленского Ермак: сейчас Украина не готова к переговорам с РФ

Украина пока не готова к тому, чтобы инициировать мирные переговоры с Россией. Так считает глава офиса президента страны Андрей Ермак, его слова привело издание «Страна.ua».

Ермак утверждает, что в данный момент Украина не может пойти на мирные переговоры по прекращению конфликта, поскольку не готова к ним.

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных», — указал он.

По этой причине ВСУ должны получить нужное им количество техники и боеприпасов, а сам Киев — необходимые гарантии безопасности со стороны Запада.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский отверг установление режима прекращения огня на время рождественских праздников. Дополнительно к этому он отказался провести масштабный обмен пленными. Такое предложение выдвигал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.