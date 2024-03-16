Песков: оскорбления в адрес Путина не красят Байдена

Политика

Фото: [kremlin.ru]

Соединенные Штаты вряд ли могут гордиться новыми выпадами своего президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с информационным агентством ТАСС.

Ранее американский президент назвал Путина «бандитом» в ходе публичного выступления.

В ответ на вопрос о том, что думают в Кремле о такой настойчивости Байдена в оценках работы своего коллеги, Песков заявил, что подобные заявления не красят президентов. Он подчеркнул, что Штаты вряд ли могут гордиться подобными поступками своего главы. 

Более того, в ходе того же своего выступления, американский лидер призвал всех присутствующих в зале слушателей начать «противостоять» Путину.

Ранее Байден также заявил, что руководство Соединенных Штатов должно регулярно беспокоиться об опасности потенциального ядерного противостояния, так как «есть всякие сумасшедшие сукины дети, вроде Путина».

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