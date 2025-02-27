Песков остудил пыл Вашингтона: украинский конфликт слишком запущен для быстрых решений

В Кремле не рассчитывают на скорое урегулирование ситуации вокруг Украины, несмотря на смену администрации в Белом доме.

Комментируя для ТАСС заявление американского президента о возможном возвращении Киеву утраченных территорий, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул исключительную сложность и запущенность проблемы.

При этом представитель Кремля отметил ключевое отличие нынешней администрации Белого дома от предшественников — готовность не только говорить, но и слушать оппонентов. Эта черта Трампа, по мнению российской стороны, может стать важным фактором в дальнейшем развитии диалога по украинскому вопросу.

Сам американский лидер накануне дал понять, что намерен добиваться «лучшей сделки для обеих сторон». Говоря с журналистами в Белом доме, он признал сложность идеи возвращения Украине утраченных территорий, однако подтвердил, что Вашингтон будет ставить этот вопрос при понимании сложившихся на местности реалий.

Эксперты отмечают, что позиции России и США по украинскому урегулированию по-прежнему существенно расходятся, однако сам факт готовности к диалогу и более реалистичному подходу со стороны новой администрации может создать предпосылки для запуска переговорного процесса.

Ранее бывший дипломат США заявил о неспособности ЕС и НАТО гарантировать мир.