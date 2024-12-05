Песков отказался давать оценку словам Кадырова о Бастрыкине и Колокольцеве

Как сообщил «Коммерсантъ», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклонился от комментариев по поводу высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что правоохранительные органы «неэффективно» справляются с поставленными задачами, а руководители СКР и МВД, Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, «не на своих местах».

Кадыров выразил недовольство действиями глав СКР и МВД в свете дела 14-летнего чеченца Муслима Мурдиева, который обвиняется в нарушении порядка и применении насилия.

Он указал на то, что министр внутренних дел «отдал указания», которые приводят к насилию и удалению приезжих. Журналисты прояснили у Пескова, следует ли СКР и МВД дать реакцию на слова Кадырова.

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков сообщил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии, где повстанцы сражаются с правительственными силами, и подчеркнул, что Москва поддерживает постоянный контакт с Дамаском.

Он добавил, что в зависимости от развития ситуации можно будет оценить, какая помощь потребуется сирийским властям для борьбы с боевиками.

Ранее Песков заявлял, что РФ с радостью примет все предложения о посредничестве в деле запуска мирных переговоров по Украине.