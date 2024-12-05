Песков: Россия готова приветствовать посредничество по Украине

Россия будет приветствовать любые посреднические усилия, которые касаются мирных переговоров по украинскому конфликту. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Пескова, РФ с радостью примет все предложения о посредничестве в деле запуска мирных переговоров.

«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — указал он.

До этого Песков заявил, что в данный момент Москва не видит никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня. Пресс-секретарь отметил, что ряд государств предлагает свою территорию в качестве площадки для переговорного процесса. Одной из самых перспективных стран является Катар, отношения с которым у РФ прекрасно развиваются.