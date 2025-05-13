Песков отказался комментировать слова Зеленского о встрече с Путиным
Песков воздержался от комментариев слов Зеленского о встрече с Путиным
Фото: [flickr.com]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, глава РФ выступил с предложением возобновить переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. Путин предложил Зеленскому встретиться в Стамбуле 15 мая.
«Послушайте, мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле», - сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
Ранее Песков пообещал, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле.