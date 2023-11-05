Песков: отношения между РФ и США находятся ниже нуля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, в какой точке в настоящее время находятся отношения России и США. По мнению представителя Кремля, такого похолодания между сверхдержавами не было даже во времена Холодной войны.

В то же время, как подчеркнул Песков, рано или поздно Москве и Вашингтону придется восстанавливать те самые отношения, что сейчас находятся ниже нуля.

«Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля. Но поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», - видео ответа Пескова опубликовано в аккаунте Зарубина в соцсетях.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о реакции Москвы на вмешательство США во внутренние дела РФ.