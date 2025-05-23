Песков оценил возможное изменение состава украинской делегации
В Кремле оценили изменения в составе украинской делегации
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости дал оценку возможным изменениям состава переговорной группы Украины.
По его словам, все нюансы имеют значение.
До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что, так как в составе украинской делегации мало профессиональных политиков, Киеву нужно его изменить для предстоящей работы над меморандумом.
Скорее всего, в работе над документом будет задействован глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Также не исключено, что в состав делегации войдет представитель от ЕС или США.
Ранее Песков сообщил, что Москва передала Киеву список с именами военнослужащих для обмена.