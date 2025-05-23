Песков оценил возможное изменение состава украинской делегации

По его словам, все нюансы имеют значение.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что, так как в составе украинской делегации мало профессиональных политиков, Киеву нужно его изменить для предстоящей работы над меморандумом.

Скорее всего, в работе над документом будет задействован глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Также не исключено, что в состав делегации войдет представитель от ЕС или США.

Ранее Песков сообщил, что Москва передала Киеву список с именами военнослужащих для обмена.