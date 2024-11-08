Песков ответил на вопрос о корректировке позиции России по Украине

Владимир Путин никогда не говорил об изменении целей специальной операции. Поэтому то, что РФ открыта к диалогу, не говорит о том, что в данной сфере что-то поменялось. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Его слова привел ТАСС.

Песков напомнил слова Путина, что цели СВО остаются прежними. Он указывал это неоднократно.

«Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», — отметил он.

В то же время глава РФ ранее не раз упоминал готовность России к открытому диалогу со всеми заинтересованными сторонами, а также с теми, кто может внести свой посильный вклад в завершение украинского конфликта.

Ранее депутат Госдумы Картаполов заявил о том, что избрание Трампа президентом Соединенных Штатов никак не меняет цели спецоперации. Прошедшие в США выборы не отразятся на ходе СВО.