Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свои прогнозы о будущем президенте России. По его словам, следующий руководитель страны будет во многом похож на действующего главу Владимира Путина.

Таким мнением представитель Кремля поделился в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые», посвященного просвещению и информированию россиян о ключевых аспектах государственной политики.

Песков подчеркнул важность выбора граждан, отметив, что будущий президент станет тем, за кого проголосуют россияне. Это заявление вызвало интерес и дискуссии в обществе, оставляя открытым вопрос о политической преемственности и возможных изменениях в руководстве страны.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президентом РФ может стать участник специальной военной операции (СВО) на Украине.