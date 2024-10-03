Песков: президентом России может стать и участник боевых действий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на должность главы государства в том числе могут претендовать участники боевых действий. Об этом он рассказал на ежедневном брифинге.

На нем журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, может ли участник или ветеран специальной военной операции в будущем возглавить РФ. Представители СМИ провели аналогию с недавними назначениями на государственные посты участников программы «Время героев».

«По конституции — может. У нас в конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — уточнил Песков.

«Время героев» представляет собой специальную программу развития для участников специальной военной операции (СВО). Она реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

К ее целям относится подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностному развитию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует контактировать в ближайшее время с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.