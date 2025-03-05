Песков ответил на вопрос об исключении США из списка недружественных стран
Фото: [kremlin.ru]
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США могут быть исключены из перечня государств, которые считаются недружественными для России.
Как сообщил представитель Кремля, в настоящее время в планах российского руководства нет обсуждения вопроса об уменьшении перечня государств, которые считаются недружественными.
«В настоящее время планов на это нет», — подчеркнул Песков.
На сегодняшний день в этом перечне значатся США, Япония и ряд стран Европы и других регионов планеты.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелегитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.
Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.