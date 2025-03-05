Песков ответил на вопрос об исключении США из списка недружественных стран

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что США могут быть исключены из перечня государств, которые считаются недружественными для России.

Как сообщил представитель Кремля, в настоящее время в планах российского руководства нет обсуждения вопроса об уменьшении перечня государств, которые считаются недружественными.

«В настоящее время планов на это нет», — подчеркнул Песков.

На сегодняшний день в этом перечне значатся США, Япония и ряд стран Европы и других регионов планеты.

28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелегитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с обращением к украинцам, заявив, что власти страны якобы успели создать некий план действий на случай остановки помощи США.