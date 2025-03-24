Песков ответил на вопрос об итогах консультаций РФ и США в Эр-Рияде

Американская и российская экспертные группы, которые проводят консультации в Саудовской Аравии, по результатам своего общения не планируют подписывать никакие итоговые заявления. Об этом сообщил Дмитрий Песков — пресс-секретарь российского лидера. Его слова привел ТАСС.

Журналисты спросили Пескова, будут ли подписаны какие-то документы по итогам тех консультаций, которые сейчас ведутся в Эр-Рияде американской и российской делегациями.

«Нет. Никаких документов не планируется», — указал он в ответ.

Ранее о значении переговоров в Эр-Рияде высказался политолог Дугин. По его мнению, это общение является очень важным «техническим раундом». В то же время решающие события будут происходить во время прямого диалога между двумя президентами, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, так считает эксперт.