Песков озвучил единственный вариант завершения спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, когда завершится специальная военная операция на Украине.

По его словам, это произойдет тогда, когда будут достигнуты поставленные Россией цели.

Такой вариант является развития событий является для России единственно возможным, подчеркнул представитель Кремля.



«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», – заявил он на брифинге 24 сентября.

Песков также добавил, что любая война так или иначе завершается миром.

Ранее сообщалось о том, что союзники Украины раскритиковали «План победы» Зеленского.