Зеленский подтвердил, что прибудет в Турцию 15 мая

Украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Турцию, чтобы провести встречу в Анкаре с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова привел ТАСС.

По утверждению Зеленского, у него запланирована на 15 мая встреча с турецким лидером. Главы государств планируют провести переговоры в Анкаре.

«У меня будет встреча с Эрдоганом в Анкаре 15 мая», — указал он.

Украинский президент добавил, что также рассчитывает встретиться с Путиным либо в той же Анкаре, либо в Стамбуле. При этом, по его словам, Киев не рассматривает вариант встречи между РФ и Украиной в другом составе. Сценарий, при котором встречаться будут не главы государств, украинской стороной не рассматривается.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что готовы отменить запрет на переговоры с Россией. В нем допустили, что стороны смогут найти компромисс по урегулированию вооруженного конфликта мирным способом.