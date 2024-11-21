Песков после заявления Пентагона о ядерных ударах призвал избегать провокаций

Россия придерживается ответственной позиции в вопросе предотвращения ядерной войны и призывает другие государства воздерживаться от провокационных заявлений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как сообщил РБК.

Таким образом, он отреагировал на недавние слова контр-адмирала Томаса Бьюкенена, представителя Стратегического командования США (STRATCOM), который указал на готовность США к обмену ядерными ударами при условиях, подразумевающих, что США «по-прежнему будут единолично доминировать в мире».

Песков подчеркнул, что Россия активно стремится предотвратить ядерный конфликт и выразил надежду, что и другие страны займут аналогичную ответственную позицию, избегая провокационных действий.

Ранее сообщалось, что Пентагон объявил о приведении в полную боеготовность ядерных сил США.