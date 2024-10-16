Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию, если ему угрожают убийством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о якобы готовящемся покушении на него.

Представитель Кремля подчеркнул, что в таких случаях любой гражданин России может обратиться в правоохранительные органы. Эти слова были озвучены изданием «Коммерсантъ».

В октябре Кадыров заявил о попытке покушения на свою жизнь, возложив ответственность на сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и депутатов Госдумы РФ Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Глава Чечни пригрозил им «кровной местью», если они не смогут доказать свою непричастность к этому инциденту.

В ответ на обвинения Курбанов заявил о своей непричастности к подготовке покушения, а глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку своим депутатам и сенатору.

Кадырова назначали исполняющим обязанности председателя правительства Чечни в 2005 году. В 2006 году он стал председателем правительства и секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». В 2007 году назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни. В этом же году избран президентом Чечни. В 2011 году должность переименована в президента Чеченской Республики.

Ранее Песков также выразил надежду, что Европа вскоре осознает ненужность расходов на помощь Украине.