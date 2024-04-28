Песков посоветовал польскому президенту Дуде не бежать впереди телеги
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией прокомментировал недавние заявления МИД Польши о том, что глава государства Анджей Дуда не неделен достаточными полномочиями обсуждать размещение ядерного оружия в стране.
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на ВГТРК Песков отметил, рьяные стремления польского президента разместить американское ядерное оружие напугали даже Вашингтон.
«Польша всегда пытается быть впереди телеги. Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединенных Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — сказал Песков.
Представитель Кремля в продолжение темы выразил уверенность, что данные заявления про ядерное оружие самым лучным образом «демонстрируют ход мысли руководства европейских стран».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди солдат ВСУ на фронте нарастает паника.