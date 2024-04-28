Песков заявил о панике среди солдат ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди солдат ВСУ на фронте нарастает паника. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам представителя Кремля, России необходимо поддерживать эту тенденцию. Его цитирует «Интерфакс».

«У нас у всех давние друзья, родственники друзей и так далее воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск и рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах и так далее. Эта информация из первых рук: там, с той стороны растет паника», — отметил Песков.

Он добавил, что коллективный Запад будет «тестировать» Россию «на слабо». Песков подчеркнул, что для Москвы главное никогда не показывать это «слабо».

Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признался западным партнерам в том, что украинские военные ослабли на фронте.

Песков ранее также сообщал, что участь президента Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР.