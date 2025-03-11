Песков предложил быть готовыми отстаивать интересы России

Многие люди исполнились оптимизма из-за начала переговоров между РФ и США по поводу прекращения украинского конфликта. На самом деле все может быть далеко не так радужно. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привело РИА Новости.

Представитель российского лидера выступил на конференции в Высшей школе экономики. Он предложил не спешить с надеванием розовых очков по поводу украинского конфликта.

«Многие сейчас спешат говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили, сейчас Маск отключит свои системы связи, и у нас все получится», — указал он.

Песков добавил, что у РФ и без того все получается. Россиянам надо быть готовыми отстаивать интересы своей страны и быть готовыми к худшему варианту развития событий.

Ранее госсекретарь США Рубио дал обещание, что Америка никогда не будет оказывать военную помощь России. В ходе предстоящих переговоров с представителями Украины, сказал он, будет обсуждаться возможность возобновления поставок оружия Киеву.