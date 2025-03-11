Рубио: Вашингтон никогда не будет оказывать военную помощь России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон никогда не будет оказывать России военную поддержку в рамках военного конфликта на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал «ЕЖ».

В ходе предстоящих переговоров с представителями Украины, сказал он, будет обсуждаться возможность возобновления поставок оружия Киеву.

Вместе с тем Рубио отметил, что позиция администрации президента США еще может измениться, если станет ясно, что власти Украины серьезно настроены на мирные переговоры с Россией.

Ранее в США сообщалось о том, что украинский президент Владимир Зеленский принес свои извинения Дональду Трампу за то, что устроил перепалку во время своего визита в США.