Песков предложил дождаться конкретных шагов Трампа по Украине

Не стоит ожидать от нового президента США Дональда Трампа никаких глобальных подвижек по вопросу решения украинского конфликта. Надо просто дождаться его реальных шагов. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина. Его точку зрения привел «Интерфакс».

Пескова спросили, возлагают ли в Кремле какие-то надежды на приход Трампа в Белый дом в области прекращения боевых действий на Украине.

«Не нужно забегать вперед, нужно дождаться конкретных шагов, которые будут предприниматься после инаугурации», — ответил он.

Ранее стало известно, что Трамп предложил Евросоюзу перебросить своих военных на Украину. По его мнению, за соблюдением режима по прекращению огня должны следить европейские военнослужащие. Он также заявил, что поддерживает идею сильной Украины, но при этом не хочет видеть ее в НАТО.