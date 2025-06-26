Песков предупредил Запад, что подход «мир через силу» не работает с Россией

Подход Запада с помощью принципа «мир через силу» не стоит применять в отношениях с Россией. Такое заявление сделал Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

На Западе регулярно говорят, что мира на Украине можно достигнуть через силу, с этой целью украинские союзники стараются насытить ВСУ вооружениями и боеприпасами. Песков заявил о порочности подобного подхода.

«Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим», — указал он.

Песков добавил, что с таким подходом не получится достичь каких-то поставленных перед собой целей.

Ранее Песков сообщил, что Россия рассмотрит запросы Ирана по помощи и оружию. По его словам, в условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке РФ готова оказать всестороннюю поддержку Ирану, учитывая потребности Тегерана. Он уточнил, что Российская Федерация выражает серьезную обеспокоенность в связи с увеличением количества стран, вовлеченных в ближневосточный конфликт, и осуждает действия США, направленные против Ирана.