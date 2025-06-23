Песков рассказал, как Москва может помочь Тегерану

В условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке Россия готова оказать всестороннюю поддержку Ирану, учитывая потребности Тегерана, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с прессой.

Касательно потенциальных обязательств Москвы в качестве международного посредника и возможности поставок вооружения, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, Песков повторил, что «решение будет зависеть от запросов иранской стороны».

Он также проинформировал о предстоящих переговорах между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых стороны смогут обсудить текущую ситуацию, сложившуюся в результате обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Российская Федерация выражает серьезную обеспокоенность в связи с увеличением количества стран, вовлеченных в ближневосточный конфликт, и осуждает действия США, направленные против Ирана, уточнил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что американские атаки на иранские ядерные объекты не повлияют на российско-американский диалог, поскольку эти вопросы рассматриваются независимо друг от друга.

Ранее сообщалось, что Иран провел новую волну ракетных обстрелов по Израилю.