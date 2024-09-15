Песков: президент РФ всегда соблюдает предельную аккуратность в вопросе ответных ударов по Украине

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский президент Владимир Путин всегда соблюдает предельную аккуратность в плане ответных действий на действия западных стран, несмотря на то что отечественные эксперты обсуждают и вероятность жестких ответов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем аккаунте в телеграм-канале.

Песков добавил, что авторитетных специалистов и экспертов, обсуждающих данные действия, достаточно.

Он привел в пример интервью эксперта-международника Сергея Караганова, продолжившего свою знаменитую линию на превентивный ядерный удар для устрашения вероятных противников нашей страны.

При этом в зарубежных СМИ и на уровне официальных лиц все чаще обсуждается возможность предоставления Киеву дальнобойных западных ракет для удара вглубь территории нашей страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский планирует личную встречу с Байденом для разрешения ударов вглубь России.