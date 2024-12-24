Песков: президент Ирана Пезешкиан не планирует приезжать в РФ на новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что визит иранского лидера Масуда Пезешкиана в Россию в предстоящие новогодние праздники не планируется, передает ТАСС.

На встрече в Тегеране вице-премьер России Виталий Савельев передал Пезешкиану «теплые приветствия» от президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, а также пригласил его осуществить официальный визит в Россию в начале 2025 года.

В тот же день Министерство иностранных дел Ирана объявило, что визит Пезешкиана может состояться до 19 января 2025 года.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, для чего он внезапно приехал в Москву к Путину.