Власти утвердили новую Стратегию государственной культурной политики
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Российские власти утвердили новую Стратегию государственной культурной политики, рассчитанную до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем совещании с заместителями, сообщило ТАСС.
«Правительство продолжает формировать условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов, чтобы обеспечить единое культурное пространство для укрепления суверенитета нашей страны и улучшения качества жизни наших людей. Для этого в соответствии с указом президента утверждена Стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет», — сказал он.
Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать выполнение стратегии.
«Это крайне важная тема, прошу вас внимательнейшим образом следить за ее реализацией и предпринимать все необходимые меры для культурного и духовного воспитания молодежи. Сохранение нашего наследия и исторической памяти — один из важнейших приоритетов государства», — подчеркнул глава правительства.
Важнейшие цели и задачи новой стратегии включают сохранение единого культурного пространства, укрепление гражданской идентичности и единства российского общества.
Создание условий для развития гармоничной личности и раскрытия творческого потенциала каждого человека, передачу из поколения в поколение традиционных ценностей, норм и обычаев российского общества.
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