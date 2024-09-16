Власти утвердили новую Стратегию государственной культурной политики

«Правительство продолжает формировать условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов, чтобы обеспечить единое культурное пространство для укрепления суверенитета нашей страны и улучшения качества жизни наших людей. Для этого в соответствии с указом президента утверждена Стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет», — сказал он.