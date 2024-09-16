Власти утвердили новую Стратегию государственной культурной политики

Политика

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Российские власти утвердили новую Стратегию государственной культурной политики, рассчитанную до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочем совещании с заместителями, сообщило ТАСС.

«Правительство продолжает формировать условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов, чтобы обеспечить единое культурное пространство для укрепления суверенитета нашей страны и улучшения качества жизни наших людей. Для этого в соответствии с указом президента утверждена Стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет», — сказал он.

Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать выполнение стратегии.

«Это крайне важная тема, прошу вас внимательнейшим образом следить за ее реализацией и предпринимать все необходимые меры для культурного и духовного воспитания молодежи. Сохранение нашего наследия и исторической памяти — один из важнейших приоритетов государства», — подчеркнул глава правительства.

Важнейшие цели и задачи новой стратегии включают сохранение единого культурного пространства, укрепление гражданской идентичности и единства российского общества.

Создание условий для развития гармоничной личности и раскрытия творческого потенциала каждого человека, передачу из поколения в поколение традиционных ценностей, норм и обычаев российского общества.

Ранее сообщалось, что глава МККК прибыла в Москву.