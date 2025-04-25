Песков прокомментировал итоги встречи Путина и Уиткоффа

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, охарактеризовал повторный приезд спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа в Россию в течение двух недель как пример «челночной дипломатии». По его словам, это часть посреднических попыток США, направленных на разрешение украинского конфликта, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что встречи Владимира Путина со спецпосланником Трампа предоставляют ценную возможность для передачи российской точки зрения американским партнерам. Он отметил, что личное общение облегчает разъяснение всех деталей и тонкостей позиции Москвы.

Такой ответ Песков дал журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину в ответ на вопрос о предпочтении встреч со спецпредставителем прямому телефонному контакту с американской стороной.

Песков также подчеркнул необходимость сохранять бдительность, несмотря на продолжающиеся переговоры об урегулировании ситуации на Украине, и четко понимать сущность действующего режима в Киеве.

Ранее Ушаков заявил, что на встрече Путина и Уиткоффа речь шла о прямых переговорах с Украиной.