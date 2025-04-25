Ушаков раскрыл подробности переговоров Путина и Уиткоффа

Согласно заявлению помощника президента РФ Юрия Ушакова, беседа между российским лидером Владимиром Путиным и специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом длилась в течение трех часов, о чем сообщило РИА Новости.

Телеканал РЕН ТВ пишет, что автомобильный кортеж, в котором, предположительно, находился американский посланник Стив Уиткофф, покинул территорию Кремля.

Ушаков подчеркнул, что переговоры между президентом России и специальным посланником от администрации Трампа прошли в продуктивном и взаимовыгодном ключе. Он уточнил, что обсуждалась перспектива возобновления прямого диалога между Россией и Украиной.

По его мнению, обсуждение способствовало большему согласованию взглядов России и Соединенных Штатов не только в отношении украинского вопроса, но и по ряду других глобальных проблем.

Ушаков также акцентировал внимание на том, что встреча состоялась в день 80-летия исторической встречи советских и американских войск на Эльбе, что, по его мнению, имеет символическое значение.

80 лет назад, 25 апреля 1945 года, советские и американские солдаты, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба.

Помощник президента РФ выразил уверенность в том, что активное взаимодействие между Россией и США будет продолжаться и в будущем.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись в Кремле. Помимо президента России, в них приняли участие его помощник Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Путин и Уиткофф поприветствовали друг друга по-английски.