Песков прокомментировал новые сроки мирного урегулирования от Трампа

В Кремле ознакомились с прозвучавшим накануне заявлением американского лидера Дональда Трампа относительно новых сроков перемирия на украинской территории, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что намерен сократить ранее установленный им же срок в 50 дней для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной до 10-12 дней, объяснив это отсутствием продвижения в урегулировании кризиса. Ожидается, что в ближайшее время он официально объявит о новом временном отрезке.

Помимо этого, Трамп предупредил о возможности введения вторичных санкций и пошлин против государств, поддерживающих экономические связи с Россией, в случае, если договоренности по Украине не будут достигнуты. По его словам, среди рассматриваемых мер — «100-процентные тарифы».

Комментируя заявление президента США, Песков сообщил журналистам, что в Кремле приняли к сведению заявление Трампа, сделанное накануне.

Песков также подчеркнул, что Российская Федерация по-прежнему привержена мирному урегулированию конфликта на Украине и обеспечению собственных национальных интересов.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле наблюдают замедление в процессе улучшения двусторонних отношений между Россией и США.

Ранее сообщалось, что Зеленский шокирован решением Трампа сократить дедлайн для России.