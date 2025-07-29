Президент США Дональд Трамп решил сократить дедлайн для России с 50 до 10-12 дней.

Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу за этот шаг.

Он считает, что решение Трампа позволит приблизить мир на Украине.

На своей странице в соцсети X Зеленский написал, что «многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира».

Он поблагодарил Трампа за стремление прекратить огонь, а также отметил, что Украина по-прежнему привержена миру и намерена сотрудничать с Вашингтоном.

Ранее сообщалось о том, что в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского.