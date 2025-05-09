В интервью «Первому каналу» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что визит президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в параде Победы, несмотря на создаваемые им помехи, является настоящим проявлением героизма.

Песков подчеркнул, что многие гости прибыли на празднование, несмотря на оказываемое на них давление. По его мнению, приезд Вучича и Фицо — это, по сути, героический поступок, поскольку подобная демонстрация независимой воли, направленной на почтение памяти Дня Победы, вопреки открытому и яростному давлению, заслуживает наивысшей похвалы.

Согласно информации, Вучич прибыл в российскую столицу 7 мая, а Фицо — 8 мая.

Ранее депутат Чепа отметил международное единодушие на параде Победы в Москве.