Ветеран военной службы, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказал мнение о перспективах украинской армии в затяжном конфликте. В своем видеоблоге он заявил, что Украина, скорее всего, не сможет долго сопротивляться в войне на истощение.

Залужный отметил, что отсутствие доступа к передовым технологиям и неспособность самостоятельно обеспечить себя всем необходимым для обороны ставят под вопрос возможность длительного противостояния.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации ВСУ вынуждены полагаться в основном на личный состав, однако восполнение потерь живой силы происходит крайне медленно.

По мнению Залужного, именно человеческие ресурсы являются сейчас единственным надежным активом украинской армии на передовой, но быстрая замена выбывших бойцов представляет собой серьезную проблему.

Таким образом, экс-главком ВСУ выразил обеспокоенность относительно способности Украины продолжать войну на истощение в долгосрочной перспективе.

Ранее Трамп заявил Макрону о планах Путина по захвату Украины.