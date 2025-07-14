Трамп рассказал Макрону об угрозах со стороны Путина

По данным Axios, ссылающегося на информированные источники, американский президент Дональд Трамп сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о стремлении российского лидера Владимира Путина к тотальному контролю.

Согласно информации портала, Путин выразил намерение активизировать наступательные действия в ближайшие два месяца с целью достижения административных границ украинских областей, где российские силы имеют существенное присутствие.

«Он хочет забрать все», — заявил Трамп Макрону.

Подчеркивается, что в последующие дни американская инициатива по предоставлению Украине нового вооружения приобрела более четкие очертания и перешла из стадии обсуждения в фазу конкретной реализации.

Ранее сообщалось, что Макрон анонсировал новые решения по ядерному сдерживанию.