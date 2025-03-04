Песков прокомментировал решение США приостановить помощь Украине

Если Белый дом действительно принял решение приостановить всю военную помощь Киеву, то это станет весомым вкладом в дело мира. Так считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привел ТАСС.

Песков напомнил, что до сих пор Соединенные Штаты выступали в качестве основного спонсора украинского конфликта со стороны Запада.

«Если США перестанут им быть или приостановят поставки — это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира», — указал он.

Когда пресс-секретаря спросили, считает ли он, что после этого боевые действия прекратятся всего за неделю, то он предложил дождаться развития ситуации. По его мнению, в инфополе сейчас поступает большое количество информации, которая выглядит очень разрозненно.

Ранее западная пресса заявила, что прекращение помощи Запада немедленно ведет к увеличению потерь ВСУ. Эти два фактора связаны между собой напрямую. Когда украинская армия получает меньше либо не получает вовсе снаряды и ракеты ПВО, то ей значительно сложнее становится поддерживать свои наземные войска, а также отражать воздушные удары.