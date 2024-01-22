Песков прокомментировал удар ВСУ по рынку Донецка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ударе ВСУ по рынку в Донецке. Как отметил представитель Кремля, такие действия киевского режима можно охарактеризовать как чудовищный акт терроризма. Его слова приводит ТАСС.

Утром, 21 января, ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка (район Текстильщик). Украинские войска использовали в том числе кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате удара погибли 27 человек. 26 мирных жителей получили травмы.

«Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей», — сказал Песков.

Он отметил, что киевский режим таким образом продолжает демонстрировать свое «звериное лицо», атакуя мирные районы. Также, подчеркнул Песков, Министерство обороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) принимают все возможные меры для защиты мирных граждан от подобных ударов.

ВСУ регулярно обстреливают мирные кварталы ДНР и ЛНР, используя беспилотники, артиллерию и ракеты, поставленные Западом. Территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей являются частью России.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства.